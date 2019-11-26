Медики назвали самую полезную ягоду для сердечно-сосудистой системы

Несколько исследований, проведенных медицинскими институтами и клиниками разных стран, установили виды ягод, которые наиболее эффективно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает портал news-medical.net, наиболее полезной ягодой оказалась черника. Она богата полифенолами, является антиоксидантом, а также улучшает усвоение и переработку глюкозы.

Свежие ягоды черники начинают подавление в организме воспалительных процессов и задерживают образование так называемых «пенных клеток» (они содержат холестерин и приводят к образованию артеросклеротических бляшек на стенках сосудов). Помимо этого черника выравнивает содержание липидов и уменьшает риск воспалений миокарда.

Также установлено, что употребление одной чайной чашки черники в день является хорошим средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.