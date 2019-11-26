Посольство России предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»

Российское посольство напомнило властям Чехии о том, кем были «власовцы», и предостерегло от установки памятника, так как это станет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества.

В сообщении диппредставительства говорится, что Русская освободительная армия Власова была признана коллаборационистским вооруженным формированием, которое было создано руководством Третьего рейха.

«В случае установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года», - отметили дипломаты.

В посольстве обратили внимание, как сказано в конвенции, к таким преступлениям «никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения».

Ранее староста пражского района Ржепорье Павел Новотны предложить установить памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову.

В октябре 2019 в Чехии были осквернены два памятника красноармейцам, а в августе в Праге был осквернен монумент советского маршала Конева, который позднее был перенесен в один из музеев.