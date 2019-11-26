Большая часть жидкостей-«незамерзаек» в Москве оказалась опасной

Роспотребнадзор за 2017-2018 годы и истекший период 2019-го провел 1530 проверок, в том числе в отношении 1491 объекта торговли и 39 производителей стеклоомывающей жидкости. Проверка установила, что ни один производитель не зарегистрирован по адресам, которые указаны на маркировках упаковок.

Для исследования было взято 375 проб (2097 литров) низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости, из которых 60% не соответствовало установленным санитарно-эпидемиологическим нормам. Установлено, что в отобранных образцах было превышено содержание метанола от 10 до 850 раз.

В результате из продажи было изъято более 72 тысяч литров опасной «низкозамерзайки». Отозвано 14 свидетельств о государственной регистрации опасной продукции. А в 73 случаях направлена информация в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.