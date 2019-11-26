Съемочная группа «Звезды» совершила премьерный заезд по трассе Москва-Петербург

Строительство скоростной платной трассы Москва-Петербург М11 завершается. Официальное открытие случится в ближайшее время, а 25 ноября ввели в строй последний, восьмой участок шоссе - от Петербуржского южного полукольца до Кольцевой дороги Северной столицы.

Пока специалисты «Автодора» заканчивают последние приготовления к запуску регулярного движения по трассе, съемочная группа «Звезды» совершила премьерный заезд по М11.

Путешествие из Петербурга в Москву, воспетое музыкантами и писателями, скоро даст новую «пищу» для творчества. Дело в том, что Минтранс объявил конкурс на лучшее название новой магистрали. Среди вариантов: веселые «За шаурмой» или «За шавермой», а также традиционные «Валдай» или «Нева».

Протяженность трассы составит 684 километра. Она будет самой большой платной дорогой в России. По ней можно будет развивать скорость до 130 километров в час, (пока разрешены только 110 км/ч). Путь между столицами составит около 5 с половиной часов. Водители должны запастись транспондерами - специальными устройствами, позволяющими платить за проезд, не стоя в очередях на терминалах.