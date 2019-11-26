Возрождая Пальмиру: военные РФ помогают вернувшимся в город сирийцам

В Пальмире российские военные медики начали оказывать медицинскую помощь сирийским детям. В город возвращаются беженцы, а в школах слышны детские голоса.

В одном из таких учебных учреждений военные врачи провели день открытых дверей. Штатного медика здесь нет, а дети перед началом учебного года не проходили даже первичного осмотра.

Радван Хаммад домой в Пальмиру вернулся совсем недавно. Несколько лет жил на юге в печально известном лагере для беженцев «Эр-Рукбан». О том времени рассказывает мало, слишком тяжело вспоминать. Говорит лишь, что самой большой проблемой было найти питьевую воду - ее на семью из шестерых человек катастрофически не хватало. Теперь, кажется, жизнь приходит в норму.

«Сейчас я работаю в шиномонтажной мастерской. Конечно, живем очень скромно. Но главное, что мы чувствуем себя в безопасности», - рассказал Радван.

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Как только Пальмиру освободили от террористов, сюда начали возвращаться люди. До войны в легендарном городе жило около 90 тысяч человек.

«В ходе противостояния она несколько раз переходила из рук в руки, поэтому сильно пострадала. Это видно по целым кварталам разрушенных многоквартирных домов. Они тянутся на километры. За время войны население города уменьшилось в несколько раз», - передает корреспондент «Звезды» Павел Ремнев из Пальмиры.

Теперь эти районы контролируют правительственные войска. Окрестности и сам город продолжают разминировать, но здесь уже можно жить. Только за последний месяц в Пальмиру приехали несколько сотен человек.

«Когда здесь началась война, мы уехали в Хомс. Потому что жить тут стало невозможно. Боевики оказывали на нас огромное давление. Отбирали деньги, продукты. В чужом городе тоже поначалу было трудно, но потом государство оказало нам помощь. А теперь мы, наконец, дома», - поделилась жительница Пальмиры Фатен аш-Шариф.

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Вернуться к мирной жизни помогают российские военные. Центр по примирению враждующих сторон доставил в древний город груз гуманитарной помощи. Выдают не только уже ставшие традиционными продуктовые наборы, но и рюкзаки, ручки, тетради. Две с половиной тонны разбирают за считанные минуты.

«Каждый житель, каждый ребенок сегодня получит эту помощь. Для них это очень необходимо и актуально, в связи с тем, что город разрушен, существенная безработица и с продуктами питания местные жители испытывают определенные трудности. Поэтому помощь российских Вооруженных сил и в целом России, конечно, здесь воспринимается очень положительно», - отметил представитель командования группировки войск РФ в САР Алексей Иванов.

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Несмотря на то, что медпункт в школьном дворе - импровизированный, военные врачи оказывают полноценную помощь всем обратившимся. Почти все в очереди - дети.

«Дети нуждаются в помощи. У них у всех в основном одни и те же неприятности, одни и те же проблемы. Условия суровые, сложные у детей, которые здесь живут. И в основном вот такие у них неприятности, такие потертости , которые становятся инфицированными в результате отсутствия гигиены и своевременно оказанной медицинской помощи. Но это все поправимо. Мы будем работать», - заявил военный медик ВС РФ Сергей.

Работы тут хватит не только медикам. Чтобы восстановить Древнюю Пальмиру - один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенного в Сирии - придется еще приложить очень много усилий. Боевики без жалости уничтожали бесценные памятники истории. Например, в замке Фахр-ад-Дина, которым когда-то любовались туристы со всего мира, а археологи считали честью попасть сюда, теперь предстоит потрудиться реставраторам - российским и сирийским.