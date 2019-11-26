МВД Украины признало виновным в аварии под Киевом детского омбудсмена

В украинском министерстве внутренних дел заявили, что виновником ДТП под Киевом, где столкнулись автомобиль и микроавтобус, является уполномоченный президента Украины по права ребенка Николай Кулеба.

«По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», - рассказал советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко в эфире «Радио НВ».

На автодороге Киев – Одесса возле села Чабаны 24 ноября на красный свет проехал автомобиль Toyota, за рулем которого сидел омбудсмен, в него врезался микроавтобус Volkswagen. В результате ДТП пострадали оба водителя, и два сына Кулебы, 10 и 19 лет. Все они были госпитализированы.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 286 Криминального кодекса Украины.