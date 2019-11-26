МВД Украины признало виновным в аварии под Киевом детского омбудсмена
Следователи на Украине уверены, что аварию допустил нарушивший ПДД Николай Кулеба.
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В украинском министерстве внутренних дел заявили, что виновником ДТП под Киевом, где столкнулись автомобиль и микроавтобус, является уполномоченный президента Украины по права ребенка Николай Кулеба.
«По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», - рассказал советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко в эфире «Радио НВ».
На автодороге Киев – Одесса возле села Чабаны 24 ноября на красный свет проехал автомобиль Toyota, за рулем которого сидел омбудсмен, в него врезался микроавтобус Volkswagen. В результате ДТП пострадали оба водителя, и два сына Кулебы, 10 и 19 лет. Все они были госпитализированы.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 286 Криминального кодекса Украины.