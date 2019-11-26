Турция отказалась поддержать план НАТО по «защите» стран от России

Турция запретила своему представителю в НАТО подписывать план североатлантического альянса по защите Польши и Прибалтики, если на них «нападет Россия».

Власти Турции блокируют принятие плана, так как хотят больше поддержки от альянса по борьбе с курдами.

«Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс признал силы самообороны курдов террористами в официальной формулировке», - рассказал Reuters дипломатический источник.

В Минобороны Турции не прокомментировали эту ситуацию. Однако без одобрения Анкары военного плана по защите прибалтийских стан и Польши альянсу будет сложнее укрепить оборону в них.

Страны-члены НАТО неоднократно заявляют о якобы существующей «российской угрозе», но Москва парирует, что формулировка призвана оправдать наращивание сил альянса у границ РФ. При этом, подчеркивают в Кремле, Россия не собирается ни на кого нападать.