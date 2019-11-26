Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иркутские герои: старшеклассник и строитель спасли девочку от похитителя

Василиса Морозова
Дмитрий Изгагин
23:34 26.11.2019
В Иркутске подросток, позвавший на помощь взрослого, помог задержать насильника, похитившего девочку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Следственный комитет России

В Иркутске девятилетней девочке удалось избежать большой беды, потому что 16-летний подросток не прошел мимо. Юноша увидел, как похититель затащил школьницу в машину. Парень верно оценил ситуацию и сделал все, что нужно - позвал взрослого. После этого произошли и погоня, и схватка, и освобождение.

Никакого преследования, обмана или хитрых приемов, чтобы заманить жертву, не применял злоумышленник - только грубую силу. Прямо средь бела дня мужчина схватил маленькую девочку и запихнул в салон черного седана.

Дерзкое похищение на окраине Иркутска почти состоялось, если бы крики ребенка не услышал 16-летний Слава. Парень возвращался из школы по этой же дороге.

«Я ее обогнал, дошел до железной дороги, услышал ее крик и увидел, как мужчина садит ее в машину. Я быстренько оглянулся, увидел единственного взрослого в округе. Подбежал к нему, сообщил о происшествии», - рассказал спаситель девочки.

Тем взрослым оказался местный строитель. Вместе с подростком они побежали к той самой машине, но ее водитель ударил по газам. На следственном эксперименте позднее подозреваемый рассказал, как пытался надругаться над школьницей.

Очевидцы преступления Вячеслав и Глеб на своей машине сумели загнать легковушку похитителя в тупик и освободить его заложницу. Нападавшего через 40 минут задержали полицейские. Им оказался 48-летний житель Иркутска, ранее дважды судимый за преступления сексуального характера.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Карины Головачевой, уже после спасения девочка позвонила домой родителям и передала трубку тем, кто ее спас. Отец сразу примчался на место.

За героический поступок Глеба и Вячеслава наградили в полиции, на работе и в школе. Подозреваемому в похищении ребенка грозит до 12 лет лишения свободы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата26.11.2019, 15:00
Российские военные показали инспекторам из США комплекс «Авангард»
Дата26.11.2019, 17:19
В Минспорте отреагировали на рекомендации комитета по соответствию WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата26.11.2019, 11:32
Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:38 В стране и мире
Видео
Финал игр КВН среди суворовцев, кадетов и юнармейцев прошел в Москве
23:34 В стране и мире
Видео
Иркутские герои: старшеклассник и строитель спасли девочку от похитителя
22:46 Спорт
«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на еврокубки
22:45 В стране и мире
Путин подписал закон для регистрации новой структуры «Яндекса»
22:38 Эксклюзив
Видео
«Квартира ходила ходуном»: очевидцы рассказали о землетрясении в Албании
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В WhatsApp появится новая функция
Врачи назвали главные симптомы дефицита витамина D в организме
Что можно есть и когда в Рождественский пост
Выявлена самая уязвимая группа крови для рака
Видео
В Черном море утонули более 14 тысяч овец
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с огромным астероидом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.