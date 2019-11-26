Иркутские герои: старшеклассник и строитель спасли девочку от похитителя

В Иркутске девятилетней девочке удалось избежать большой беды, потому что 16-летний подросток не прошел мимо. Юноша увидел, как похититель затащил школьницу в машину. Парень верно оценил ситуацию и сделал все, что нужно - позвал взрослого. После этого произошли и погоня, и схватка, и освобождение.

Никакого преследования, обмана или хитрых приемов, чтобы заманить жертву, не применял злоумышленник - только грубую силу. Прямо средь бела дня мужчина схватил маленькую девочку и запихнул в салон черного седана.

Дерзкое похищение на окраине Иркутска почти состоялось, если бы крики ребенка не услышал 16-летний Слава. Парень возвращался из школы по этой же дороге.

«Я ее обогнал, дошел до железной дороги, услышал ее крик и увидел, как мужчина садит ее в машину. Я быстренько оглянулся, увидел единственного взрослого в округе. Подбежал к нему, сообщил о происшествии», - рассказал спаситель девочки.

Тем взрослым оказался местный строитель. Вместе с подростком они побежали к той самой машине, но ее водитель ударил по газам. На следственном эксперименте позднее подозреваемый рассказал, как пытался надругаться над школьницей.

Очевидцы преступления Вячеслав и Глеб на своей машине сумели загнать легковушку похитителя в тупик и освободить его заложницу. Нападавшего через 40 минут задержали полицейские. Им оказался 48-летний житель Иркутска, ранее дважды судимый за преступления сексуального характера.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Карины Головачевой, уже после спасения девочка позвонила домой родителям и передала трубку тем, кто ее спас. Отец сразу примчался на место.

За героический поступок Глеба и Вячеслава наградили в полиции, на работе и в школе. Подозреваемому в похищении ребенка грозит до 12 лет лишения свободы.