Финал игр КВН среди суворовцев, кадетов и юнармейцев прошел в Москве

В финале игр КВН среди довузовских образовательных организаций Минобороны на Кубок министра обороны каждая из команд - кадетов, суворовцев, юнармейцев - приготовила что-то оригинальное. У кого-то за кулисами был конь, на котором потом выехал Александр Васильевич Суворов. А у кого-то - рояль в кустах или духовой инструмент в зрительном зале.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

У каждой команды - свои сильные стороны. Например - суворовцы Московского военно-музыкального училища даже в номере про баню устроили настоящее шоу барабанщиков. А вот тувинская команда языку музыки предпочла родной язык. И ради выступления даже кадетскую форму сменила на национальные костюмы.

Судейские кресла заняли Игорь Бутман и Михаил Галустян. А самый строгий член жюри предпочел остаться среди зрителей: за юмористами в форме следит Александр Масляков.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Только здесь квнщики на сцену выходят строем. И шутки, конечно, о тяготах и лишениях воинской службы. В финал Кубка министра обороны эти ребята попали впервые. И с таким же азартом мечтают о карьере офицеров.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Какой командой они будут на флоте - покажет время. А пока жюри определяет лучших на сцене. Первое место достается команде «Дети Суворова». Той, что к победе мчалась на коне.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

«Кубок министра обороны Российской Федерации получает команда КВН "Дети Суворова"», - объявляет заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В награду кадеты получают не только кубок, но и галстук от президента международного союза КВН. А вот особый приз уедет в Ставропольское президентское кадетское училище - это фуражка министра обороны Сергея Шойгу.