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В МИД РФ положительно оценили прямые диалоги военных России и НАТО

Ирина Егорова
22:15 26.11.2019
Россия также ждет ответ от НАТО на предложение о снижении уровня военной активности в зонах соприкосновения.
В МИД РФ положительно оценили прямые диалоги военных России и НАТО
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Прямые контакты военных России и НАТО положительно оценили в МИД РФ. Такие встречи позволяют лучше понять намерения друг друга и поэтому полезны с точки зрения деэскалации, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Это серьезный разговор, который ведется на уровне высшего командования, его значение трудно переоценить», - сказал он.

Российские военные выступили инициаторами диалога о понижении уровня военной активности в зонах соприкосновения РФ и НАТО.

«Мы рассчитываем на то, что нам будет дан ответ на предложение. Без прямого включения военных каналов добиться этого будет невозможно», - заявил Грушко.

По словам российского дипломата, если «открыть каналы коммуникации по военной линии», возможно, удастся решить вопрос о созыве Совета Россия – НАТО.

«Мы не прерывали политические контакты, не прерывали политический диалог. И если будут возникать какие-то темы, обсуждение которых может реально улучшить состояние военной безопасности в Европе, то, конечно, мы не будем уходить от таких широкоформатных заседаний», - заявил он.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства напомнил о Договоре по открытому небу, который является одним из системообразующих европейской безопасности.

«Будет очень плохо для состояния военной безопасности, если США под надуманными предлогами - а серьезных предлогов нет - решат выйти из этого договора, потому что он якобы не отвечает национальным интересам США», - сказал он ТАСС.

Данные заявления были сделаны по итогам состоявшейся встречи начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем в Баку.

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