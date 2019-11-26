Instagram впервые раскрыл алгоритм показа рекомендаций

Instagram впервые поделился информацией о том, как выбирает фотографии и учетные записи, которые появляются в рекомендациях.

Вкладка «Поиск» или «Рекомендации» (Explore) подстраивается под каждого пользователя, основываясь на данных, которые были собраны благодаря его лайкам и сохранениям. Согласно информации приложения, чем больше пользователь взаимодействует в Instagram, тем более точными и «полезными» становятся рекомендации для него.

Как заявили Иван Медведев, Хаотян Ву и Тейлор Гордон из Instagram, они пытаются сделать «Поиск» таким местом, где пользователи смогут найти новые интересы и знакомства, а также следить за существующими.

Для того, чтобы развивать эту особенность приложения компания начала создавать свой язык для каталогизации пользовательских данных и привычек. Была создана многоуровневая система искусственного интеллекта, способная сделать 90 млн прогнозов моделей в секунду для анализа данных, пишет Daily Mail.

Сначала система анализирует использование слов пользователя, затем подбирает начальные учетные записи, которые взаимодействовали с клиентом и продемонстрировали схожие с пользователем привычки использования слов. Таким образом, подбираются 500 постов, которые система сокращает до 150, потом до 50 и до 25 релевантных постов. Именно их пользователь и видит во вкладке «Поиск».

Причем, выборка меняется – может быть похожа на понравившиеся пользователю публикации, или добавлять похожие на те посты, которые он сохранил, но не лайкнул.