Путин подписал закон для регистрации новой структуры «Яндекса»

Президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации новой структуры «Яндекса» - Фонда общественных интересов.

Госдума 13 ноября приняла поправки в закон «О международных компаниях», которые сегодня, 26 ноября, утвердил Путин. Новый документ получил название «О международных компаниях и международных фондах», передает «Интерфакс». Он является одним главных документов при создании в России специальных административных районов и важен для создания новой системы корпоративного управления «Яндекса».

Документ предусматривает возможность их регистрации в специальных административных районах на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.