В мебельном магазине Иркутска произошел крупный пожар: видео

Крупный пожар разгорелся в мебельном магазине, расположенном на улице Сергеева в Иркутске. Сообщение о возгорании поступило в 4.15 по местному времени. По вызову прибыли 41 человек личного состава МЧС РФ и 10 единиц техники.

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Когда приехали первые подразделения пожарной охраны, уже полыхали второй этаж здания и кровля. Затем произошло ее частичное обрушение. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ по Иркутской области.

Открытое горение было ликвидировано в 5.30. Погибших и пострадавших нет.