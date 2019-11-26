Подконтрольные США боевики препятствуют выходу беженцев из «Эр-Рукбана»

В российский Центр по примирению враждующих сторон продолжают поступать сведения от жителей лагеря «Эр-Рукбан» о том, что боевики подконтрольного США бандформирования «Магавир ас-Саура» препятствуют их выходу из лагеря. Об этом рассказал руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Минобороны России в очередной раз призвало американское командование в зоне «Эт-Танф» оказать необходимое воздействие на вооруженные формирования и содействовать эвакуации беженцев.

Также, по словам Боренкова, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Эз-Зандик, Абтин провинции Алеппо; Санджека, Кермель, Кульджок, Хуайз, Сафсафа провинции Латакия; Телль-Метвази, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Кефрайя, Тамана, Ниха провинции Идлиб», - рассказал генерал-майор.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.