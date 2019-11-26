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Глава центра, в котором умер актер Марьянов, отказалась признать вину

Светлана Головина
21:39 26.11.2019
В Подмосковье суд приступил к делу директора реабилитационного центра, где два года назад проходил лечение Дмитрий Марьянов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во вторник, 26 ноября, в подмосковной Лобне суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, из которого 2 года назад увезли Дмитрия Марьянова в тяжелом состоянии.

По данным следствия, Богданова не разрешала вызвать скорую помощь, хотя актер жаловался на плохое самочувствие.

Врачам не удалось спасти Марьянова, так как его госпитализировали слишком поздно.

Главу «Феникса» обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Женщине грозит до 6 лет тюрьмы. Сама она вину не признает.

Сын актера Даниил заявил гражданский иск на сумму 30 миллионов рублей в качестве компенсации, полученные деньги будут направлены на благотворительность.

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