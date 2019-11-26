Жизнь под грифом «секретно»: мир скорбит по Гоар Вартанян

Сегодня сразу в нескольких странах скорбят о Гоар Вартанян - легендарной советской разведчице, чья жизнь прошла под грифом «секретно». 43 года она отдала службе Родине.

В разведку ее привела любовь. В 1943 году 16-летняя Гоар Вартанян присоединилась к группе «Легкая артиллерия», которую возглавлял Геворк Вартанян, ее будущий муж. Они сорвали операцию любимца Гитлера высокопоставленного офицера СС Отто Скорцени. Его группа планировала под видом журналистов пройти к британскому посольству и убить Рузвельта, Черчилля и Сталина. Операцию по покушению на лидеров удалось сорвать 19-летнему Геворку и Гоар, которые вели наружное наблюдение за преступниками по 16-18 часов в сутки и отыскали в городе немецких диверсантов.

«Используя свои наработанные контакты, связи, приемы, они пытались выйти на немецких радистов. И они нашли их и эту конспиративную квартиру», - рассказал Андрей Ведяев, историк спецслужб.

Это был яркий и легендарный старт великолепной 43-летней карьеры Гоар Вартанян. Она закончила институт иностранных языков в Ереване, затем в Москве. В совершенстве овладела пятью языками. В 1956 году уехала за рубеж вместе с мужем. Они служили в США, Китае, объездили всю Европу. За эти годы семейная пара завербовала десятки людей и разоблачила немало тех, кто работал против Союза.

«Гоар Леоновна была великолепной радисткой. И она очень-очень быстро принимала радиограммы, также быстро их зашифровывала, отсылала», - говорит Николай Долгополов, историк спецслужб.

Ответственный секретарь общественной организации «Ветераны внешней разведки» Виталий Коротков вспоминает о заслугах разведчицы. Например, в период холодной войны, они добывали необходимую для правительства информацию, с помощью которой решались важнейшие задачи.

Многие запомнили ее настоящей женщиной, которая всегда носила каблуки, платья, следила за своей прической. Элегантная, обаятельная, интересная женщина, даже в девяносто лет не ощущала свой возраст.

Гоар на семь лет пережила своего легендарного мужа. Геворк Вартанян умер в 2012 году. Вместе за годы службы в разведке они успели сделать столько, что, по словам коллег, никогда не будет полностью рассекречено. Их называют самой «результативной парой» в разведке.

«Вдумайтесь в эту цифру - 43 года работы в особых условиях. Работы за границей. И они даже ни разу под подозрение не попали», - отметил биограф Вартанянов, заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, стало известно, что легендарная разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни в госпитале в Москве. Вартанян награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.