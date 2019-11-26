Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Страшное ДТП в Тамбове: иномарка влетела в пешеходов на тротуаре

Светлана Головина
21:03 26.11.2019
В результате трагедии одна женщина погибла, пятеро получили травмы различной степени тяжести.
© Видео: Сергей Сергеев, Вконтакте © Фото: Сергей Сергеев, tambov_pvt, Вконтакте

Во вторник, 26 ноября, в Тамбове произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой один человек погиб, пятеро пострадали.

На пересечении улиц Советская и Астраханская Nissan Murano столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», после чего вылетел на тротуар, где пешеходы готовились переходить проезжую часть, сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области.

«Одна женщина-пешеход погибла на месте, пятеро пострадали и были госпитализированы с различными травмами», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата26.11.2019, 15:00
Российские военные показали инспекторам из США комплекс «Авангард»
Дата26.11.2019, 17:19
В Минспорте отреагировали на рекомендации комитета по соответствию WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата26.11.2019, 11:32
Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:15 В стране и мире
В МИД РФ положительно оценили прямые диалоги военных России и НАТО
22:01 Армия
Военная полиция провела патрулирование по двум маршрутам в Сирии
22:00 В стране и мире
Подконтрольные США боевики препятствуют выходу беженцев из «Эр-Рукбана»
21:39 В стране и мире
Видео
Глава центра, в котором умер актер Марьянов, отказалась признать вину
21:34 В стране и мире
Видео
Жизнь под грифом «секретно»: мир скорбит по Гоар Вартанян
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В WhatsApp появится новая функция
Врачи назвали главные симптомы дефицита витамина D в организме
Что можно есть и когда в Рождественский пост
Выявлена самая уязвимая группа крови для рака
Видео
В Черном море утонули более 14 тысяч овец
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с огромным астероидом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.