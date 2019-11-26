Страшное ДТП в Тамбове: иномарка влетела в пешеходов на тротуаре

Во вторник, 26 ноября, в Тамбове произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой один человек погиб, пятеро пострадали.

На пересечении улиц Советская и Астраханская Nissan Murano столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», после чего вылетел на тротуар, где пешеходы готовились переходить проезжую часть, сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области.

«Одна женщина-пешеход погибла на месте, пятеро пострадали и были госпитализированы с различными травмами», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия.