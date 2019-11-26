Ледяная летопись Эльбруса открыла тайну 300-летней засухи

Российские гляциологи обнаружили самую сильную засуху за последние 300 лет в районе Ближнего Востока. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric chemistry and physics.

Исследователи льдов пробурив ледник на Западном плато Эльбруса, изучили 182-метровый керн и восстановили климатическую обстановку в регионе за период 1774-2013 годы.

«Оказалось, что до 1900 года пыли в керне было мало, то есть мощных пыльных бурь не наблюдалось. К 2000-2012 годам концентрация пыли увеличилась в 4 раза по сравнению с XIX веком», - передает РИА Новости слова заведующего отделом гляциологии Станислава Кутузова.

В ледяной летописи Эльбруса ученые зафиксировали ежегодные 5-6 переносов больших объемов пыли из источников, расположенных на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Таким образом, за счет сокращения количества осадков и повышения температуры в регионах Северной Африки и Ближнего Востока на протяжении последнего столетия увеличивается засушливость региона.

Теперь все чаще наблюдаются такие явления, когда горнолыжные курорты Кавказа покрываются слоем пыли из пустынь.

Пыль переносится воздушными массами, оседает на ледниках и образует слои повышенной концентрации, которые хранят информацию об уровнях содержания аэрозолей за длительные периоды времени. С другой стороны, из-за пыли ледник сильнее нагревается.