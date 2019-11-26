Иркутские чиновники «заперли» ветерана в разрушенном после паводка доме

Мария Симонова – ветеран войны и труженица тыла остается в разрушенном из-за паводков доме в поселке Гадалей Тулунского района. На улице 20 градусов ниже нуля, печка не топит, а из-за размытого фундамента повело стены и пол – дом разваливается на части. Симонова – инвалид, она прикована к кровати. Сегодня ее навестили представители Общероссийского народного фронта.

Иркутские чиновники до сих пор не выдали ей актов обследования жилья. А значит, бабушка не может рассчитывать ни на возмещение ущерба, ни на капитальный ремонт, ни на новое жилье и вынуждена оставаться в разрушенном, холодном доме.

Пострадавшие от паводков жители называют эту ситуацию «стеной недопонимания». Местные власти обещали успеть исправить ситуацию до морозов и отчитывались перед правительством об успешной ликвидации последствий паводков. Однако ни приезд Владимира Путина в Тулун, ни визит вице-премьера Виталия Мутко, и выделенные для пострадавших миллиарды рублей пока не исправили ситуацию. Многие семьи мороз застал в не отремонтированных после паводка домах.