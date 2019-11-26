Петербург продолжит готовиться к Евро, несмотря на заявления WADA

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что активная подготовка к чемпионату Европы по футболу 2020 года продолжается, несмотря на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы продолжаем активную подготовку к финальному турниру чемпионата Европы 2020 года и исполняем все взятые на себя в рамках этого турнира обязательства», - сообщил Кириллов.

Он считает, что исключение России из числа стран-хозяек турнира маловероятно, в связи с тем, что он впервые пройдет на территории 11 государств, и подготовка к его проведению началась еще несколько лет назад.

«В условиях, когда все подготовительные мероприятия находятся фактически в завершающей стадии, вовсю ведется продажа билетов, а 30 ноября состоится жеребьевка турнира, исключение одной из стран-организаторов чемпионата Европы за полгода до его проведения представляется крайне маловероятным», - цитирует ТАСС вице-губернатора.

На стадионе «Газпром Арена» в рамках Евро-2020 запланированы три игры групповой стадии и одна четвертьфинальная встреча.

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.