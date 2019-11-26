В Госдуме напомнили о новых льготах после отмены пособия в 50 рублей

В Госдуме напомнили о новых пособиях, которые можно будет получить с 1 января 2020 года. Прежде чем отменить ежемесячные выплаты в 50 рублей, государство продумало иные меры поддержки семей, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Она также напомнила о вступлении в силу с 1 января 2020 года новых льгот.

«Так по законодательству при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий», - объясняет ИА «НСН» Окунева.

Они положены семьям, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, принятых в регионе. До этого пособие выплачивалось семьям с тремя и более детьми. Денежные средства в размере средней зарплаты будут поступать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Таким образом, подписанный президентом указ об отмене выплаты в 50 рублей, по сути меняет «критерии нуждаемости», считает Окунева.

С 1 января 2020 года в России прекратят выплачивать ежемесячные компенсации в 50 рублей, которые сейчас получают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Российский лидер Владимир Путин подписал указ, отменяющий силу документа 1994 года.