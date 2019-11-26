Путин рассказал о ключевой теме телефонного разговора с Зеленским

Владимир Путин рассказал, что телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям государств в энергетической сфере.

Об этом президент рассказал на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Вчера, 25 ноября, между Путиным и Зеленским состоялись телефонные переговоры. Президенты обсудили ситуацию с передачей Украине трех кораблей, которые были задержаны Россией после происшествия в Керченском проливе. Кроме того, лидеры стран подробно обсудили газовую проблематику, включая продолжение транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.

В понедельник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что украинская компания настаивает на заключении нового транзитного контракта с российским «Газпромом», который отвечает европейским правилам. Россия многократно сообщала, что готова заключить договор, несмотря на скорый запуск «Северного потока - 2», и призывала к тому, что в новом соглашении должны быть учтены интересы обеих сторон, а также к обнулению к «Газпрому» судебных претензий.