Врач призвал в Новый год «не превращаться в животных»

В новогодние праздники вместо популярного высококалорийного салата «Оливье» и большого количества алкоголя россиянам стоит ограничиться разумными порциями еды и бокалом сухого вина. Об этом рассказал главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин.

Он заявил, что нужно вести себя по-человечески, и «не превращаться в животное». По его словам, нужно помнить, что наслаждаться едой можно постоянно и вовсе не обязательно много есть в праздники.

«(Важно- прим. ред.) помнить о том, что еще наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть, еще месяц и годы можно есть каждый день, не пытаться сожрать все на столе в радиусе полутра метров вокруг себя», - заявил Ивашкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Чтобы избежать неприятностей с желудком, врач посоветовал выпить в новогоднюю ночь бокал сухого вина и не переедать.

Рекомендации принимать препараты с ферментами поджелудочной железы главный гастроэнтеролог сравнил с ремонтом старого дырявого носка гнилыми нитками.