Власти Коми решили затопить шахту, в которой произошло задымление
Для ликвидации ЧП глава республики принял решение частично затопить выработки шахты «Яреганефти».
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Глава республики Коми Сергей Гапликов на заседании правительства сообщил, что выработки горящей шахты «Яреганефти» вынужденно затоплены.
«Проводится вынужденное затопление выработок, произведена отсечка всех других выработок. В силу разных обстоятельств доступ в шахту ограничен», - цитирует ТАСС Гапликова.
На данный момент пожар удалось локализовать. Двое горнорабочих остаются пропавшими.
«Хочется надеяться, что даже в таких нечеловеческих условиях на глубине 200 с лишним метров ребята остались живы», - добавил глава республики.
ЧП произошло в воскресенье, 24 ноября, в уклонном блоке шахты во время буровых работ.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.