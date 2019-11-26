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«Подчинялись от голода»: ситуация в лагере «Эр-Рукбан» и воспоминания беженцев

Татьяна Полуказакова
18:25 26.11.2019
Процесс вывода людей из лагеря уже запущен, но на его территории остается все еще много тех, кто находится в крайне тяжелых условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Порядка 10 тысяч человек продолжают оставаться на территории лагеря «Эр-Рукбан». Беженцы вынуждены жить в палатках или самодельных глиняных сооружениях. Боевики следят за тем, чтобы люди не могли сбежать из лагеря, который фактически превращен в тюрьму, а люди - в заложников. Покинуть его можно только за большой выкуп. Свидетели рассказывают, что в лагере открыто находятся террористы запрещенной в России организации ИГИЛ. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев объясняет, что благодаря сирийским властям и России людей сейчас вывозят. Но в «Эр-Рукбане» созданы такие тяжелейшие условия, чтобы была возможность вербовать их в боевики.

«Это много, а было-то действительно очень много. По разным оценкам людей, которых мы опрашивали, ежемесячно 20-30 человек просто умирало, главным образом, детей и женщин», - рассказал собеседник «Звезды».

Фонд исследования проблем демократии провел интервью с теми, кому удалось выбраться из «Эр-Рукбана». По словам Григорьева, лагерь находится в непосредственном управлении США в ежедневном режиме. 

«Все группы боевиков, которые за это отвечают, у нас есть свидетели, они ежедневно отчитываются о ситуации. Над лагерем постоянно находятся американские дроны, то есть они в режиме онлайн наблюдают, что там происходит», - объяснил он.

Григорьев добил, что все боевики, находящиеся на территории «Эр-Рукбана», прошли обучение на американской военной базе.

«Боевики постоянно ездили к американцам на базу. Мы часто видели колонны американцев и боевиков. Американцы виноваты во всем. Они не только не помогали нам, а через боевиков только запугивали, чтобы мы не возвращались обратно на территорию Сирии. Они говорили: "Как только вы приедете в Сирию, вас убьют"», - рассказал Халед Хуссейн Аль-Хуссейн, который провел в лагере три года. Его рассказ опубликовали в материале Фонда исследования проблем демократии.

Кроме того, боевики находятся на полном обеспечении. Им выдаются зарплата, вооружение и транспорт. Один из них - 27-летний бывший боевик Фахд Дахан Хмеди. В лагере он провел три года.

«Я был с боевиками, но от голода они подчинялись американцам. Нас забрали сразу на базу Ат-Танф, там проводили военную подготовку. Были автоматы М-16, потом дали зарплату - 300 долларов в месяц. Мы занимались охраной», - цитируют его в материале Фонда исследования проблем демократии.

Даже территория нахождения лагеря и американской базы была выбрана неслучайно. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, она дает контролировать шоссе Багдад - Дамаск, а значит, не позволяет Сирии с Ираком и Ираном создать единый пояс.

«Нет транспорта - нет коммуникативной составляющей. Она контролируется этим анклавом, который контролируют американцы. Это средство давления. Не могут по этому шоссе пройти ни из Ирака, ни из Ирана», - уверен Безпалько.

Сирийская сторона пока старается не расследовать все, что происходит в лагере. По словам члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, это делается с целью вывезти женщин и детей. Этот процесс уже запущен. Но «Эр-Рукбан» все еще остается «живым щитом для базы Соединенных Штатов».

«Это оправдание их присутствия там. Это питательная среда для боевиков и террористов. Это то, кем они прикрывают свое присутствие незаконное в Сирии», - заявил собеседник «Звезды».

«Рукбан» («Эр-Рукбан») - лагерь сирийских беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.

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