СМИ: Белый дом приостановил работу из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома перекрыта, а здание заблокировано из-за сообщений о нарушении воздушного пространства Вашингтона, передает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.

По тревоге в небо были подняты американские истребители. В это время вся пресса находилась внутри здания в комнате для брифинга. Однако через 20 минут блокировка была снята.

NBC News сообщило, что самолет «в настоящее время не считается враждебным».