СМИ: Белый дом приостановил работу из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Истребители ВВС США подняты по тревоге для охраны неба.
© Видео: j.d. durkin, Twitter © Фото: jiveDurkey, twitter
Территория Белого дома перекрыта, а здание заблокировано из-за сообщений о нарушении воздушного пространства Вашингтона, передает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.
По тревоге в небо были подняты американские истребители. В это время вся пресса находилась внутри здания в комнате для брифинга. Однако через 20 минут блокировка была снята.
NBC News сообщило, что самолет «в настоящее время не считается враждебным».