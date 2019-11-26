Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, жертвами которой 3,5 года назад стали 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков. Об этом сказано в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

В документе говорится, что командир самолета перед происшествием впал в ступор и на правильные подсказки второго пилота не реагировал. Также авиакатастрофе способствовали недостаточная подготовка командира экипажа, возможная усталость летчиков и турбулентность.

«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», - сказано в окончательном отчете.

Напомним, в ночь на 19 марта 2016 года Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Лайнер рухнул левее взлетно-посадочной полосы. В результате авиакатастрофы погибли 55 пассажиров самолета и семь членов экипажа.