109 домов в центре Москвы расселят по программе реновации
Переселение жильцов в новые квартиры планируется завершить до конца года.
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В центре Москвы по программе реновации расселят 109 домов. Об этом рассказал начальник управления реновации столичного департамента строительства Александр Потехин.
«Для расселения этих 109 домов необходимо построить порядка 400 тысяч квадратных метров жилой недвижимости», - передает его слова РИА Новости.
По его словам, половина расселяемых домов находится в Пресненском районе Центрального округа Москвы. Жители 18 домов уже переезжают в микрорайон Камушки.
Программа реновации утверждена летом 2017 года. Она направленна на снос ветхих малоэтажных домов, строительство и расселение жильцов в новые квартиры.