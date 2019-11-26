Названы основные ошибки при лечении насморка

Врач рассказала о нескольких распространенных ошибках, которые допускают люди при лечении насморка.

По словам отоларинголога Кира Базаркина, первая проблема заключается в убежденности в том, что заболевание можно перенести «на ногах». На самом деле, как утверждает врач, отказ от больничного усугубляет положение.

Окружающая обстановка оказывает большое влияние на процесс и успех лечения. В связи с этим рекомендуется чаще проветривать помещение дома и на работе.

Отдельным пунктом Базаркина выделила поездки в общественном транспорте. По ее мнению, осенью и зимой передвигаться автобусами, трамваями и в метро опасно.

«Казалось бы, в одном конце вагона кто-то чихнул - это же нестрашно. На самом деле, бактерии беспрепятственно могут долететь и до вас. Когда иммунитет ослаблен, ничего хорошего в этом нет», - рассказывает специалист aif.ru.

Поэтому, чтобы обезопасить себя от разного рода осложнений, лучше всего взять больничный и остаться дома.

Также Базаркина предостерегает от самолечения. По ее словам, если после 4-5 дней лечения на дому вы не чувствуете улучшения, то нужно обратиться к врачу во избежание осложнений.

Также врач обратила внимание на выбор лекарственных препаратов. Она отметила, что применять сосудосуживающие капли нужно грамотно, не более 5-6 дней подряд. В противном случае можно заболеть медикаментозным ринитом, который повышает риск инсульта и инфаркта.

По словам отоларинголога, промывать нос нужно в определенном порядке. Сначала необходимо применить назальный спрей, а спустя пять минут аккуратно высморкаться и только потом промыть полость носа.

«Промываниями тоже не стоит увлекаться, делать их больше 15 дней подряд не рекомендуется», - рассказала Базаркина.

Не нужно полагаться на народную медицину. Использование лука, чеснока и меда должно заканчиваться на их включении в рацион.

«Если нос плохо дышит, не надо его мучить, сначала снимите отек сосудосуживающим средством, потом аккуратно высморкайтесь: мы закрываем одну половинку носа пальцем, сморкаемся другой, потом меняем их», - разъяснила врач.

По словам Базаркиной, использование тканевых носовых платков несовместимо с лечением насморка. Она отметила, что ткань помогает бактериям размножаться. Поэтому медик посоветовала пользоваться бумажными платками.