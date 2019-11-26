В выходные Москву ожидают ледяные дожди и мокрый снег

Ближайшие выходные, 30 ноября и 1 декабря, в Москве будут сопровождаться ухудшением погоды - ожидается мокрый снег, дождь, гололедица и ветер со скоростью до 18 м/с.

Столбики термометров будут держаться на уровне около нуля градусов, в воскресенье в ночные часы температура будет отрицательной, днем ее понижение продолжится, сказала специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова РИА Новости.

«Самым неблагоприятным элементом погоды будет сильная гололедица, которую мы ожидаем вечером в субботу и в ночь на воскресенье», - добавила Позднякова.

По ее словам, атлантический циклон спровоцирует повышение температуры воздуха 29 ноября, что и станет главной причиной прихода мокрого снега и гололедицы в столице.