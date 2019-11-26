Путин провел урок для старшеклассников-участников форума «ПроеКТОриЯ»

Президент России Владимир Путин провел открытый урок для школьников, участников форума «ПроеКТОриЯ». Глава государства в формате телемоста рассказал старшеклассникам про важный выбор, который должны сделать будущие специалисты, а именно, определиться с той сферой, где они смогут достичь максимального успеха.

«Мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями», - заявил Путин.

Он рассказал, что в этом году четверть миллиона молодых специалистов пришли на крупные российские предприятия, которые занимаются инновациями.

Форум «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле. Там одаренные старшеклассники, победители конкурсов по профориентации со всей страны презентовали свои проекты представителям крупнейших компаний и вузов страны.