В комитете Госдумы предложили сократить новогодние праздники

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что новогодние выходные следует установить в период с 31 декабря по 3 января.

«Мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению», - сказал Нилов в интервью «Газете.ру».

Депутат также добавил, что необходимо закрепить 31 декабря в качестве выходного дня в Трудовом кодексе.

По его словам, такой подход позволит угодить и тем, кто не любит длинные новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой.