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Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной

Александра Арсентьева
16:47 26.11.2019
Контракты, которые были заключены между Россией и Украиной на транзит и поставку газа, заканчиваются в этом году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин совместно с министром энергетики России Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером обсудил взаимодействие между Россией и Украиной в энергетической сфере.

Действующие контракты, которые были заключены между Россией и Украиной на транзит и поставку газа, заканчиваются в этом году. Москва на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, однако достичь прогресса в этом направлении не удалось.

Дата следующей трехсторонней встречи пока не назначена.

В понедельник, 25 ноября, у Путина состоялся телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президенты также обсудили газовые проблемы, в том числе вопросы продолжения транзита и прямых поставок на Украину российского газа.

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