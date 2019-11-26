Пассажиры сделали более 100 предложений по доработке проекта МЦД

После запуска Московских центральных диаметров пассажиры прислали более 100 предложений по доработке проекта. Об этом говорится в пресс-релизе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Они предлагают идеи по оборудованию дополнительных навесов на переходах между МЦД и метро, подсказывают, где необходимо добавить навигацию, оценивают проект и делятся впечатлениями о первых поездках. В том числе одно из главных пожеланий пассажиров - увеличить составность поездов, уже реализовано», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что одно из главных пожеланий пассажиров - увеличить составность поездов - уже реализовано. С 25 ноября на МЦД-2 все поезда ходят только в 10 и 11 вагонов. В часы пик число пассажирских мест возросло на 30%. На МЦД-1 также количество пассажирских мест будет увеличено.

Предложения по улучшению проекта МЦД принимаются через форму обратной связи на сайте http://mcd.mosmetro.ru/. Все предложения будут передаваться профильным специалистам для проработки. Авторов самых интересных отметят именными картами «Тройка» с индивидуальным дизайном.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. По оценкам специалистов, пассажиропоток первых двух диаметров будет составлять 200 миллионов человек в год. Благодаря новой тарифной системе пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 сэкономят на оплате проезда порядка 7 миллиардов рублей в год.