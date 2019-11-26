«Сложный диалог»: Зеленский прокомментировал отношения России и Украины

Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на высказывание украинского бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией заявил, что на данный момент между странами складывается очень сложная ситуация.

Президент также напомнил, что большинство жителей страны выбрали курс на европейскую интеграцию, курс на Европейский союз, а Коломойский «не президент, а всего лишь один из граждан», который поддержал его кандидатуру на прошедших выборах.

«Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Но мы начали сложный диалог», - цитирует «Новое время» Зеленского.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой, состоявшийся по инициативе Киева. В ходе него были затронуты темы возобновления поставок газа и ситуация передачи трех кораблей ВМС Украины.