Путин отменил детское пособие в 50 рублей

Владимир Путин утвердил указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет до трех. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он признает утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, в котором сказано, что пособия в 50 рублей полагаются матерям, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

При этом граждане, которым эти выплаты были ранее назначены, будут их получать до окончания установленного срока.

В августе президент России подписал закон, позволяющих большему количеству семей получать каждый месяц выплаты за счет изменения критерия нуждаемости.

Теперь нуждающимися будут считаться семьи, в которых среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Также для них будут предусматриваться ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума по региону на первого и второго ребенка от полутора до трех лет.