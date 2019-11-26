Фонд президентских грантов получил более 27 тысяч проектов

За 2019 год фонд президентских грантов получил 27 392 проектов. Прием заявок был разбит на два конкурса. По итогам первого поступило 9011 проектов, второго – 9073. В сумме количество проектных инициатив считается максимальной и рекордной цифрой из всех грантодающих фондов страны.

Инициаторов интересуют такие направления как «пропаганда здорового образа жизни» ( 17 % проектов), «сохранение исторической памяти» (15 %) и «проекты в области науки, образования и просвещения» (12 %).

Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан. Самыми активными выступили также Волгоградская и Белгородская области.

На реализацию 50 процентов проектов некоммерческие организации запрашивают от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Прием заявок окончен, итоги конкурса будут подведены до 21 февраля 2020 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.

Фонд президентских грантов был создан в 2017 году, с тех пор проведено семь конкурсов. За всю историю существования было подано 62 576 инициатив, из которых 10 558 получили поддержку на общую сумму 22 млрд рублей.