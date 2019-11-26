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Более 150 тысяч информационных листовок раздали на станциях МЦД

Светлана Головина
15:40 26.11.2019
Они содержат подробную информацию о тарифах и способах оплаты проезда, а также схему метро и диаметров, которые помогут пассажирам сориентироваться во время поездки.
Более 150 тысяч информационных листовок раздали на станциях МЦД
© Фото: Максим Мишин, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) - МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» -  раздали более 150 тысяч листовок с новой схемой метро и первых двух диаметров, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

В листовках содержится вся необходимая для пассажиров информация о тарифных зонах МЦД и стоимости проезда в каждой из них, о правилах валидации и способах оплаты.

 «С обратной стороны листовки размещена совмещенная схема метро и первых двух диаметров, которая поможет пассажирам сориентироваться на МЦД», - уточнили в департаменте.

Для информирования пассажиров на дежурство вышли около 500 сотрудников метро, которые, помимо раздачи листовок, рассказывали об обозначениях диаметров в городской навигации и как пересесть на метро с МЦД и обратно.

Напомним, что, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, до 8 декабря проезд на обеих линиях МЦД будет бесплатным.

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