Более 150 тысяч информационных листовок раздали на станциях МЦД

На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) - МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» - раздали более 150 тысяч листовок с новой схемой метро и первых двух диаметров, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В листовках содержится вся необходимая для пассажиров информация о тарифных зонах МЦД и стоимости проезда в каждой из них, о правилах валидации и способах оплаты.

«С обратной стороны листовки размещена совмещенная схема метро и первых двух диаметров, которая поможет пассажирам сориентироваться на МЦД», - уточнили в департаменте.

Для информирования пассажиров на дежурство вышли около 500 сотрудников метро, которые, помимо раздачи листовок, рассказывали об обозначениях диаметров в городской навигации и как пересесть на метро с МЦД и обратно.

Напомним, что, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, до 8 декабря проезд на обеих линиях МЦД будет бесплатным.