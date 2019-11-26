Президент Азербайджана принял начальника Генштаба ВС РФ в Баку

На встрече президента Азербайджана Ильхам Алиев и начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудили вопросы региональной безопасности, военное и военно-техническое сотрудничество двух стран на встрече в Баку, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня в Баку генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с первым заместителем министра обороны − начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Наджемдинном Садыковым», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В ходе встреч обсуждались проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.