Что можно есть и когда в Рождественский пост

В этом году Рождественский пост начинается в среду, 27 ноября. Продлится он 40 дней до 6 января. Зимний пост – второй по длительности после Великого, но гораздо мягче. Во все дни запрещено есть мясо: говядину, свинину, мясо птицы, колбасные изделия. Под запретом молочные продукты и яйца. Большую часть дней можно принимать в пищу рыбу и морепродукты.

Постные дни бывают разные и еда на столе тоже отличается в зависимости от дня недели, православного праздника. Иногда можно есть красную икру, иногда сырые овощи, aif.ru составил календарь питания для тех, кто желает держать пост.

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Полностью отказаться от пищи и пить только воду придется только в один день, в Сочельник, 6 января.

С 2 по 6 января разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед и хлеб.

Во время праздников, которые выпадают на Рождественский пост, 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы и 19 декабря — день памяти Святителя Николая, можно есть рыбу и выпить немного красного вина. По 50 мл алкогольного напитка также разрешается выпивать и в выходные дни.

Новогодняя ночь – не повод отступать от поста. 31 декабря можно есть рыбные блюда, а первого января, придется довольствоваться горячей едой, но без растительного масла.

Рождественский пост делится на три части. С 27 ноября по 19 декабря самая мягкая часть поста, вторая часть – с 20 декабря по первое января. Она строже первой, рыба разрешается только в выходные дни. Третий период – с 2 по 6 января – самый строгий, в которой нельзя употреблять рыбу и появляется один день голодания.