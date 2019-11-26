Сильнейший снегопад превратил улицы Норильска в сугробы: видео

На Норильск обрушился мощный снегопад, из-за него улицы города оказались в сугробах. Жители города в соцсетях публикуют видео из дворов.

Из-за сильного ветра и метели ГИБДД приняла решение о временном перекрытии движения для всех видов транспорта на дороге, которая ведет из Норильска в аэропорт.

«По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31, 33 маршрутов осуществляется по расписанию», - сказано на сайте мэрии города.

По информации мэрии, для перевозки пассажиров в аэропорт «Норильск» выделят дополнительные автобусы 33 маршрута.

Как рассказали метеорологи, во вторник на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами местами до 25-27 метров в секунду.