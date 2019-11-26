Роструд предупредил работодателей о новом способе мошенничества

Некоторые российские работодатели стали получать фальшивые постановления от имени трудовых инспекций о назначении административного наказания и требованием уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения в ходе проверки организации, сообщается на сайте Роструда.

Однако, поддельные письма были получены работодателями, в отношении которых не проводились проверки и акты инспекторского реагирования не оформлялась.

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», - заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Денежные средства должны поступать на счет территориального органа Федерального казначейства России, а значит, что другие организации не могут выступать в качестве получателя платежа, добавил Шкловец.