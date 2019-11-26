В декабре на море: эксперты рассказали о самых дешевых турах

Эксперты АТОРа рассказали о самых дешевых десятидневных турах на двоих в предновогодний сезон по семнадцати востребованным «зимним» пляжным направлениям.

По словам специалистов, недорого можно отдохнуть в Индии (Гоа), ОАЭ, Израиле (Эйлат), Иордании (Акаба), Индонезии (Бали), Китае (Хайнань), Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке, Кубе, Мексике, Танзании (Занзибар), Бахрейне, Ямайке и на Мальдивах.

Также эксперты выделили Турцию, в этой стране много отелей, в которых есть подогреваемые бассейны. Кроме того, в этом направлении сохранены чартерные программы.

Вдвоем в Турцию можно отправиться за 33 тысячи рублей (в турпакеты входят перелет, медстраховка, трансфер, проживание в трехзвездочном отеле с питанием). Около 37 тысяч рублей желающие отдохнуть отдадут за путешествие в Индию и ОАЭ. Поездки в Бахрейн и Иорданию обойдутся чуть дороже - минимум 44 - 49 тысяч рублей.

Заплатив от 50 до 100 тысяч рублей, можно отдохнуть на китайском Хайнань, в Израиле, Таиланде, Вьетнаме, в Шри-Ланке, Индонезии и на Кубе.

При бюджете путешествия до 150 тысяч рублей на двоих, туристы могут выбирать путевки на Мальдивы, Ямайку, в Доминикану, Танзанию и Мексику.