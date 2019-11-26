Вежливый косолапый: медведь похлопал по плечу туристку и попросил еды
Голодный медведь приблизился к туристам и вежливо поинтересовался, есть ли у них, чем угостить его.
© Видео: Milenio Monterrey, Facebook © Фото: Milenio Monterrey, Facebook
В городе Монтеррей в Мексике медведь приблизился к туристам, встал на задние лапы и попросил еды. Об этом пишет The Daily Star.
Снятые туристами кадры начались с двух медведей, которые рылись в мусорных баках. Один из них оказался жадным и предупредил другого, чтобы отошел. Второй косолапый в поисках еды решил приблизиться к группе людей.
Медведь подошел очень близко к одной женщине и встал на задние лапы. При этом она не убежала в ужасе, а начала разговаривать с животным. Затем медведь вежливо похлопал туристку по плечу. Когда женщина отказала ему, он подошел к другой.
На видео слышно, как остальные туристы говорят хищнику «Нет».