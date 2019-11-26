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Вежливый косолапый: медведь похлопал по плечу туристку и попросил еды

Василиса Морозова
01:08 26.11.2019
Голодный медведь приблизился к туристам и вежливо поинтересовался, есть ли у них, чем угостить его.
© Видео: Milenio Monterrey, Facebook © Фото: Milenio Monterrey, Facebook

В городе Монтеррей в Мексике медведь приблизился к туристам, встал на задние лапы и попросил еды. Об этом пишет The Daily Star.

Снятые туристами кадры начались с двух медведей, которые рылись в мусорных баках. Один из них оказался жадным и предупредил другого, чтобы отошел. Второй косолапый в поисках еды решил приблизиться к группе людей.

Медведь подошел очень близко к одной женщине и встал на задние лапы. При этом она не убежала в ужасе, а начала разговаривать с животным. Затем медведь вежливо похлопал туристку по плечу. Когда женщина отказала ему, он подошел к другой.

На видео слышно, как остальные туристы говорят хищнику «Нет».

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