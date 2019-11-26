В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Российским банкам следует воздержаться от операций в евро, так как они не являются выгодными для финансово-кредитных организаций.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли», - заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина газете Handelsblatt.

Она отметила, что в связи с тем, что минусовые проценты для сбережений запрещены в РФ, банки подняли сборы для обслуживания валютных счетов.

Набиулина почеркнула, что ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не имели избыточного валютного риска на балансе ни в евро, ни в долларах.