В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Такие сделки глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала неприбыльными.
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Российским банкам следует воздержаться от операций в евро, так как они не являются выгодными для финансово-кредитных организаций.
«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли», - заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина газете Handelsblatt.
Она отметила, что в связи с тем, что минусовые проценты для сбережений запрещены в РФ, банки подняли сборы для обслуживания валютных счетов.
Набиулина почеркнула, что ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не имели избыточного валютного риска на балансе ни в евро, ни в долларах.