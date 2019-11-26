«Не исключено, что это чей-то заказ»: искусствовед об ограблении сокровищницы в Дрездене

Ограбление одной из крупнейших европейских сокровищниц «Зеленый свод» в Дрездене может быть чьим-то заказом. Об этом заявил искусствовед Михаил Миндлин в комментарии «Звезде».

«Это, конечно, проблема, достаточно широкая, во всем мире, не только в Германии или в России. Но дело в том, что такие вещи могут совершаться на заказ. Похищенное может уходить конкретному заказчику и потом не будет нигде публиковаться, ни в каком виде. Дело в том, что произведения из различных музейных, корпоративных коллекций если и попадают на рынок, то они легко отслеживаются, правоохранительные органы работают с этим», - прокомментировал специалист.

Известно, что один из наборов был инкрустирован алмазами, а два другие - бриллиантами. Наборы относились к одной коллекции. Как сообщает издание Bild, ущерб может составить один миллиард евро.