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Названы марки лучшего бюджетного российского вина

Александра Арсентьева
13:56 26.11.2019
Специалисты представили результаты исследования вина, составив топ-200 лучших напитков.
Названы марки лучшего бюджетного российского вина
© Фото: Craig Lovell, Globallookpress

«Роскачество» закончило исследование российских вин, отметив рост их качества. В первую очередь речь идет о продукции стоимостью 300-600 рублей за бутылку.

«Образцов с оценками выше или равным 81 баллам стало почти на 4% больше по сравнению с прошлым годом», - сказано на сайте ведомства.

В большинстве категорий первые места заняли вина в пределах 300 - 600 рублей.

Исследование проводилось в рамках проекта «Винный гид России, который создают Минсельхоз, Минпромторг и «Роскачество». Эксперты проанализировали 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших в категории до 1 тысячи рублей.

В бренд-лист вин, производимых из российского винограда, составленный специалистами организации по итогам исследования, вошло свыше 1,5 тысяч наименований вина общим тиражом более 150 миллиона бутылок.

Лучшим красным вином по результатам исследования признано «Каберне Качинское» «Инкерманского завода марочных вин» 2015 года урожая, лучшим белым вином признано «Шато Тамань Резерв - Рислинг» 2016 года производителя «Кубань Вино», сообщается на сайте Роскачества.

По мнению экспертов, лучшим белым вином стало «Шато Тамань Резерв - Рислинг» (2016) крупнейшего в России предприятия по выпуску вин из собственного винограда - «Кубань-Вино».

Также среди красных вин лучшими признаны «Мерло Эльбузд» производителя «Долина Дона», «Каберне Совиньон» 2014 года («Вилла Звезда»), «Каберне Совиньон» 2016 года («Усадьба Перовских»), «Каберне» 2017 года («Фанагория – F-Style»).

Среди белых лучшими специалисты назвали «Шардоне» 2017 года (Golubitskoe Estate), «Крю Лермонт Шардоне» 2017 года («Фанагория»), «#Для тебя» 2015 года («Бюрнье») и «Совиньон Совадж» 2017 года («Старый Крым»).

Вина закупались в торговых сетях и винотеках четырех российских регионов страны. Всего было закуплено свыше 600 образцов вина, из которых 129 игристых, 181 тихое белое, 206 тихих красных, 35 тихих розовых, 50 сладких и ликерных.

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