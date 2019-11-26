Взрыв газа произошел в жилом доме Петербурга
В результате ЧП пострадавших нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге.
Как сообщили «Звезде» в пресс-службе петербургского МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Двое человек, которые находились в квартире, сумели выбраться самостоятельно.
От хлопка в квартире выбило стекла.
«По внешним признакам - нарушение остекления», - рассказал о последствиях начальник пресс-службы ведомства Андрей Литовка.
На место выехали сотрудники МЧС и аварийных служб. Причины происшествия выясняются.