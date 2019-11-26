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Сын Марьянова потребовал 30 миллионов рублей за смерть отца

Александра Арсентьева
13:10 26.11.2019
Всю полученную сумму планируют потратить на благотворительные нужды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Сын актера Дмитрия Марьянова Даниил заявил гражданский иск на сумму 30 миллионов рублей в рамках уголовного дела в отношении главы подмосковного реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где умер его отец. Об этом рассказала адвокат семьи актера Виктория Крылова.

Она отметила, что иск был заявлен в ходе предварительного следствия, а всю полученную сумму планируют потратить на благотворительные нужды.

«Заседание началось с того, что адвокаты Богдановой попросили отправить дело обратно прокурору, потому что по их мнению ее необоснованно обвиняют в тех преступлениях, которые ей вменяются, для того, чтобы переквалифицировать. Мы категорически возражаем, потому что, мы считаем, что собраны все доказательства, чтобы дело было заслушано и вынесен справедливый приговор», - рассказала Крылова «Звезде».

В удовлетворении заявленного ходатайства суд отказал.

По словам адвоката, сын Марьянова, которому на момент смерти отца был 21 год, был уверен, что его отец находится на гастролях.

4 октября Богдановой предъявили обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года. Он жаловался на ухудшение самочувствия и боль в ноге, о чем сотрудники заведения уведомляли директора. Однако медицинского персонала необходимого уровня в «Фениксе» не было, а вызывать скорую помощь директор центра отказывалась. По ее поручению, Марьянову вводили внутримышечно галоперидол и феназепам. Препараты были приобретены у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности.

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