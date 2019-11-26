Врачи допустили смерть Ассанжа в тюрьме
Группа из 60 врачей выразила серьезные опасения за жизнь основателя WikiLeaks.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rob Pinney, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, считают медики.
Врачи полагают, что Ассанж сейчас испытывает самые разные физические и психические расстройства, включая депрессию. Для стабилизации его состояния основателя WikiLeaks нужно перевести в специальную клинику, провести обследование и лечить под контролем профессиональной медицинской бригады, утверждают специалисты.
Письмо с такой просьбой подписали более 60 врачей. Его направили на имя главы британского МВД Прити Пател.
В настоящее время основатель Ассанж содержится в британской тюрьме Белмарш. В Америке по многочисленным обвинениям ему грозит до 175-ти лет тюрьмы.